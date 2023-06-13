Путин рассказал, как правильно бороться с фейками

С лживыми сообщениями о спецоперации нужно бороться не путём введения административных ограничений, а эффективной работой в информационном поле. Об этом во время встречи с военными корреспондентами заявил президент РФ Владимир Путин.

"Этому можно и нужно противопоставить не столько ограничения административные или правоохранительные претензии, сколько эффективную работу в информационной сфере с нашей стороны", — сказал он.

Путин отметил, что в условиях боевых действий можно было бы ввести ограничения, но нужно помнить: это работа противоборствующей стороны, ведь она производится в информационном пространстве, которое является очень важным полем боя. Президент сказал, что рассчитывает в данном деле на военкоров.