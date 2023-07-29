Регион

Уведомления отключены

29 июля, 11:01

В Чечне провели разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона

Помощник Кадырова Дудаев провёл беседу с авторами фейка о гибели батальона

<p>Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев провёл беседу с авторами фейка о гибели батальона. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/akhmeddudaev/2068" target="_blank" rel="noopener noreferrer">akhmeddudaev</a></p>

Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев провёл беседу с авторами фейка о гибели батальона. Обложка © t.me / akhmeddudaev

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на распространение сообщений о массовой гибели чеченских бойцов в зоне СВО. В телеграм-канале помощник главы республики Рамзана Кадырова отметил, что это наглая ложь.

Речь идёт об аудиосообщении, которое разлетелось в чеченских группах WhatsApp. На записи мужской голос говорит, что "из 500 с чем-то бойцов осталось только 60". В ответ на это Дудаев привёл слова командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который призвал не распространять слухи. Вместе с тем чеченский министр пообщался с авторами этого аудиосообщения.

"Встретился с распространителями фейка о гибели чеченского батальона на территории Украины в ходе проводимой спецоперации. Провёл с ними разъяснительную беседу", — написал Дудаев.

Министр в ходе беседы с распространителями фейка подчеркнул, что их слова вызвали волнения в обществе. К тому же эту ложную информацию подхватили провокаторы и недруги Чечни.

Боец полка "Ахмат" рассказал Лайфу, как отличить мобилизованного пленного от нациста

Боец полка "Ахмат" рассказал Лайфу, как отличить мобилизованного пленного от нациста

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в зоне СВО находится свыше семи тысяч чеченских бойцов. Всего с начала спецоперации на передовую направлено более 28 тысяч военных из республики.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Чеченская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров