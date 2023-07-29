В Чечне провели разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона
Помощник Кадырова Дудаев провёл беседу с авторами фейка о гибели батальона
Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев провёл беседу с авторами фейка о гибели батальона. Обложка © t.me / akhmeddudaev
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на распространение сообщений о массовой гибели чеченских бойцов в зоне СВО. В телеграм-канале помощник главы республики Рамзана Кадырова отметил, что это наглая ложь.
Речь идёт об аудиосообщении, которое разлетелось в чеченских группах WhatsApp. На записи мужской голос говорит, что "из 500 с чем-то бойцов осталось только 60". В ответ на это Дудаев привёл слова командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который призвал не распространять слухи. Вместе с тем чеченский министр пообщался с авторами этого аудиосообщения.
"Встретился с распространителями фейка о гибели чеченского батальона на территории Украины в ходе проводимой спецоперации. Провёл с ними разъяснительную беседу", — написал Дудаев.
Министр в ходе беседы с распространителями фейка подчеркнул, что их слова вызвали волнения в обществе. К тому же эту ложную информацию подхватили провокаторы и недруги Чечни.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в зоне СВО находится свыше семи тысяч чеченских бойцов. Всего с начала спецоперации на передовую направлено более 28 тысяч военных из республики.