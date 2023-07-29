В Чечне провели разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на распространение сообщений о массовой гибели чеченских бойцов в зоне СВО. В телеграм-канале помощник главы республики Рамзана Кадырова отметил, что это наглая ложь.

Речь идёт об аудиосообщении, которое разлетелось в чеченских группах WhatsApp. На записи мужской голос говорит, что "из 500 с чем-то бойцов осталось только 60". В ответ на это Дудаев привёл слова командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который призвал не распространять слухи. Вместе с тем чеченский министр пообщался с авторами этого аудиосообщения.

"Встретился с распространителями фейка о гибели чеченского батальона на территории Украины в ходе проводимой спецоперации. Провёл с ними разъяснительную беседу", — написал Дудаев.