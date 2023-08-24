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24 августа, 08:31

Каца* заочно приговорили к тюремному сроку за фейки о ВС РФ

Суд Москвы заочно назначил Максиму Кацу* 8 лет колонии за фейки о ВС РФ

<p>Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Vx9VA3KU46o&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%9A%D0%B0%D1%86" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Кац</a>*</p>

Обложка © YouTube / Максим Кац*

Басманный суд Москвы признал блогера Максима Каца* виновным по делу о распространении ложных сведений о Вооружённых силах России и заочно назначил ему восемь лет колонии. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Басманный районный суд Москвы заочно признал Каца* виновным в инкриминированном преступлении и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Указывается, что в апреле 2022 года Кац* на ютуб-канале опубликовал видео с фейками о ВС РФ. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку блогер скрывается в другой стране. Вместе с тем суд на четыре года лишил его права заниматься администрированием сайтов.

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Напомним, в июле 2022 года Минюст внёс Каца* в перечень физлиц-иноагентов. В октябре блогер был объявлен в розыск по уголовной статье. А в декабре же Кац* стал первым, кого оштрафовали по новому закону об обязанностях иноагентов. В марте его заочно арестовали по делу о фейках про ВС РФ.

*Признан в России иностранным агентом.

Светлана Оперук
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