Каца* заочно приговорили к тюремному сроку за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы признал блогера Максима Каца* виновным по делу о распространении ложных сведений о Вооружённых силах России и заочно назначил ему восемь лет колонии. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Басманный районный суд Москвы заочно признал Каца* виновным в инкриминированном преступлении и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Указывается, что в апреле 2022 года Кац* на ютуб-канале опубликовал видео с фейками о ВС РФ. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку блогер скрывается в другой стране. Вместе с тем суд на четыре года лишил его права заниматься администрированием сайтов.