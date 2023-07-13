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13 июля, 08:16

Суд заочно арестовал соратника Навального Милова* по делу о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника блогера Алексея Навального и экс-замминистра энергетики РФ Владимира Милова*. Его обвиняют в распространении фейков о вооружённых силах, Милов* объявлен в международный розыск.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича*, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, сроком на два месяца с момента экстрадиции в РФ либо задержания на территории РФ", цитирует ТАСС сообщение суда.

По данной статье Милову* грозит до десяти лет тюрьмы.

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А ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к восьми годам колонии. Его признали виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ из-за постов в соцсетях о событиях в Буче и интервью.

* Внесён в РФ в реестр иноагентов.

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Wikipedia / Halifax International Security Forum

Александра Вишнякова
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