Блогера Максима Каца заочно арестовали по делу о фейках про ВС РФ
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера-иноагента Максима Каца*. Кац обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.
"Судом избрана в отношении Каца мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
Напомним, в июле 2022 года Минюст внёс Каца в перечень физлиц-иноагентов. В октябре блогер был объявлен в розыск по уголовной статье. А в декабре же Кац стал первым, кого оштрафовали по новому закону об обязанностях иноагентов.
* Включены в реестр физлиц-иноагентов.
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ТАСС / Петров Иван