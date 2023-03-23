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23 марта, 14:26

Блогера Максима Каца заочно арестовали по делу о фейках про ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера-иноагента Максима Каца*. Кац обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.

"Судом избрана в отношении Каца мера пресечения в виде заключения под стражу заочно",  цитирует ТАСС пресс-службу суда.

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Напомним, в июле 2022 года Минюст внёс Каца в перечень физлиц-иноагентов. В октябре блогер был объявлен в розыск по уголовной статье. А в декабре же Кац стал первым, кого оштрафовали по новому закону об обязанностях иноагентов.

* Включены в реестр физлиц-иноагентов.

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ТАСС / Петров Иван

Александра Вишнякова
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