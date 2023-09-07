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7 сентября, 15:04

ММА-блогер задержан в Петербурге за призывы убивать русских

В Петербурге задержан ММА-блогер Амид Юсубов, который призывал убивать русских

В Санкт-Петербурге полиция задержала ММА-блогера Амида Юсубова, который призывал убивать русских, свергнуть власть, а также выразил поддержку ВСУ. SHOT публикует кадры с извинениями задержанного.

34-летний Юсубов выложил в Сети видео, в котором пообещал теракты на территории России, убийство русских и открыто высказался за Украину. Чуть позже блогер выложил ещё одно видео, где извинился, но на ход следствия это не повлияет. Сейчас возбуждено уголовное дело за разжигание ненависти и вражды.

Допрос Амида Юсубова. Видео © T.me / SHOT

"Я задержан за оскорбление русского народа. Я сожалею. Признаю вину. Сожалею. Я был в неадеквате. Ничего не помню", — сказал Юсубов на допросе.

Он был судим за побои и привлекался к ответственности за распитие алкоголя с несовершеннолетними. Сейчас блогер может отправиться в тюрьму на шесть лет.

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Обложка ©

T.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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