Отставной полковник ГРУ оштрафован за дискредитацию армии из-за постов в соцсетях

Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 40 тысяч рублей полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Суд Москвы оштрафовал полковника ГРУ в отставке Квачкова за дискредитацию ВС РФ. Видео © LIFE

"Квачков признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", — уточнили в инстанции.

Поводом для составления протокола в отношении Квачкова по ст. 20.3.3 ч. 1 послужили публикации в соцсетях. Офицер настаивал, что посты не писал, и просил запросить данные об их размещении у соцсети, но суд отказал ему.

В 2010 году Квачкова арестовали по обвинению в организации военного мятежа, а в 2013 году приговорили к 13 годам колонии. Позже ему смягчили срок до 8 лет, а в феврале 2019 года офицер был освобождён в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).