Дискредитация ВС РФ обошлась блогеру-трансгендеру Петрову в 4 раза дешевле ЛГБТ-пропаганды

Эпатажного блогера Андрея Петрова, который известен в Сети под именем Милана Петрова, оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Такое решение вынес в понедельник, 14 августа, Тверской суд Москвы. Ещё один протокол против Петрова был составлен за дискредитацию ВС РФ. По нему он выплатит штраф — 50 тысяч рублей.

В 2021 году женоподобного блогера вызывали в полицию для проверки по статье о пропаганде ЛГБТ, после чего он экстренно покинул Россию. Спустя год Петров объявил о своём трансгендерном переходе и запустил на "Ютубе" реалити-шоу о жизни на Бали. По версии следствия, 26 мая этого года в его телеграм-канале регулярно появлялись посты, пропагандирующие смену пола, практики однополой любви, а также дискредитирующие Российскую армию. В здании столичного суда, где рассматривали дело Петрова, проживающий за рубежом блогер не появился.