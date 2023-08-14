Дискредитация ВС РФ обошлась блогеру-трансгендеру Петрову в 4 раза дешевле ЛГБТ-пропаганды
Тверской суд оштрафовал фрик-блогера Петрова на 200 тыс. за ЛГБТ-пропаганду
Фрик-блогер Андрей Петров. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andrewpetrov1
Эпатажного блогера Андрея Петрова, который известен в Сети под именем Милана Петрова, оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Такое решение вынес в понедельник, 14 августа, Тверской суд Москвы. Ещё один протокол против Петрова был составлен за дискредитацию ВС РФ. По нему он выплатит штраф — 50 тысяч рублей.
В 2021 году женоподобного блогера вызывали в полицию для проверки по статье о пропаганде ЛГБТ, после чего он экстренно покинул Россию. Спустя год Петров объявил о своём трансгендерном переходе и запустил на "Ютубе" реалити-шоу о жизни на Бали. По версии следствия, 26 мая этого года в его телеграм-канале регулярно появлялись посты, пропагандирующие смену пола, практики однополой любви, а также дискредитирующие Российскую армию. В здании столичного суда, где рассматривали дело Петрова, проживающий за рубежом блогер не появился.
Ранее Лайф писал, что СК и Министерство культуры проверят творчество певицы Алёны Швец на предмет пропаганды ЛГБТ. С такой просьбой в ведомства обратились активисты организации "Зов народа", которые также требуют отмены концерта исполнительницы в Петербурге 31 августа.