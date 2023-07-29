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29 июля, 19:24

Депутат Госдумы призвала запретить куклы Барби в России

Депутат Бутина призвала запретить куклы Барби из-за пропаганды нетрадиционных ценностей

Депутат Государственной думы Мария Бутина призвала запретить куклы Барби американской компании Mattel к продаже в России. По словам парламентария, они пропагандируют нетрадиционные ценности, включая гомосексуализм и трансгендерство. Мнение она высказала в беседе с каналом "Дума ТВ".

Бутина раскритиковала нашумевший фильм "Барби" и подчеркнула, что в картине нет речи о традиционном союзе мужчины и женщины. Напротив, в комедии демонстрируются "геи, трансы, женщины, которые захватили мир", пояснила депутат.

"Наша с вами задача — продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят в Россию тему ЛГБТ", — убеждена Бутина.

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Тем временем в России, как и во всём мире, набирает популярность фильм "Барби", премьера которого состоялась 21 июля. В главных ролях — Райан Гослинг и Марго Робби. Режиссёр картины — Грета Гервиг, в копилке которой такие проекты, как "Маленькие женщины" и "Леди Бёрд" с Сиршей Ронан. Над сценарием вместе с ней работал Ноа Баумбах, написавший такие крутые сюжеты, как "История о супружестве" и "Милая Фрэнсис".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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