Депутат Госдумы призвала запретить куклы Барби в России

Депутат Государственной думы Мария Бутина призвала запретить куклы Барби американской компании Mattel к продаже в России. По словам парламентария, они пропагандируют нетрадиционные ценности, включая гомосексуализм и трансгендерство. Мнение она высказала в беседе с каналом "Дума ТВ".

Бутина раскритиковала нашумевший фильм "Барби" и подчеркнула, что в картине нет речи о традиционном союзе мужчины и женщины. Напротив, в комедии демонстрируются "геи, трансы, женщины, которые захватили мир", пояснила депутат.

"Наша с вами задача — продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят в Россию тему ЛГБТ", — убеждена Бутина.