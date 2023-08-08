Певицу Алёну Швец вновь заподозрили в пропаганде однополой любви

СК и Министерство культуры проверят творчество певицы Алёны Швец на предмет пропаганды ЛГБТ. С такой просьбой обратились активисты организации "Зов Народа", которые также требуют отмены концерта исполнительницы в Петербурге 31 августа.

"В самом творчестве Швец множество песен, несущих в себе пропаганду ЛГБТ-ценностей, ненормативную лексику, деградацию, употребление алкоголя, пропагандируются насилие и травмирующая созависимость (убийца – жертва)", — говорится в обращении.

По мнению заявителей, всё это негативно сказывается на нравственных ценностях общества, особенно на несовершеннолетних. "Зов народа" напомнил, что в июле удалось добиться отмены выступления Швец в Нижнем Новгороде по указанным основаниям. Кроме того, Роскомнадзор уже блокировал песню артистки на трёх платформах. Однако, как отмечается в заявлении, певица продолжает свой гастрольный тур и открыто пропагандирует однополую любовь.