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Опубликовано 6 сентября 2023, 09:09
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Против журналистки Прокопьевой* завели дело о дискредитации Армии России

Светлана Прокопьева*. Фото © Wikipedia / Роскомсвобода

Светлана Прокопьева*. Фото © Wikipedia / Роскомсвобода

В отношении журналистки Светланы Прокопьевой*, работавшей на радиостанции "Эхо Москвы" и писавшей статьи для британской корпорации Би-би-си, завели административное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом РИА "Новости" рассказали в Псковском городском суде.

"Дело по статье 20.3.3 части 1 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ) заведено 5 сентября. Оно уже распределено, но слушания пока не назначены", уточнил собеседник агентства.

Прокопьева* уехала из России в 2022 году. Сейчас ей грозит штраф до 500 тысяч рублей. Детали обвинения не разглашаются. В поле зрения следствия журналистка оказывается не первый раз.

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Напомним, в июле 2020 года суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву* виновной в оправдании терроризма и оштрафовал на 500 тысяч рублей. При этом гособвинение просило для неё шесть лет колонии и запрет заниматься журналистикой на четыре года.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

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Татьяна Миссуми
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