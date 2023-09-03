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Регион
Опубликовано 3 сентября 2023, 15:37
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Против журналистки Гессен завели дело о дискредитации ВС РФ после интервью Дудю*

SHOT: В отношении журналистки Гессен возбуждено дело о дискредитации ВС РФ

Мария Гессен. Обложка © Getty Images / picture alliance / Jan Woitas

Мария Гессен. Обложка © Getty Images / picture alliance / Jan Woitas

В отношении журналистки Марии Гессен возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, дело против Гессен завели из-за интервью блогеру Юрию Дудю*, которое вышло в сентябре 2022 года. В нём 56-летняя журналистка дискредитировала российских бойцов и комментировала события в Буче. Гессен покинула Россию в 2013 году, на данный момент она проживает в США. С 2017 года является штатным автором издания The New Yorker. В 1990-х годах журналистка была одной из ведущих ЛГБТ-активисток в России. В феврале 2020-го она сделала каминг-аут как небинарная персона.

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Ранее Лайф сообщал, что МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ. В конце июня актриса вышла на сцену в германском Бремене с украинским флагом. Сама же 85-летняя артистка заявила, что его ей подсунули провокаторы.

*Признан иностранным агентом.

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Наталья Демьянова
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