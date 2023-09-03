Против журналистки Гессен завели дело о дискредитации ВС РФ после интервью Дудю*

По данным телеграм-канала, дело против Гессен завели из-за интервью блогеру Юрию Дудю*, которое вышло в сентябре 2022 года. В нём 56-летняя журналистка дискредитировала российских бойцов и комментировала события в Буче. Гессен покинула Россию в 2013 году, на данный момент она проживает в США. С 2017 года является штатным автором издания The New Yorker. В 1990-х годах журналистка была одной из ведущих ЛГБТ-активисток в России. В феврале 2020-го она сделала каминг-аут как небинарная персона.