Против журналистки Гессен завели дело о дискредитации ВС РФ после интервью Дудю*
SHOT: В отношении журналистки Гессен возбуждено дело о дискредитации ВС РФ
Мария Гессен. Обложка © Getty Images / picture alliance / Jan Woitas
В отношении журналистки Марии Гессен возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, дело против Гессен завели из-за интервью блогеру Юрию Дудю*, которое вышло в сентябре 2022 года. В нём 56-летняя журналистка дискредитировала российских бойцов и комментировала события в Буче. Гессен покинула Россию в 2013 году, на данный момент она проживает в США. С 2017 года является штатным автором издания The New Yorker. В 1990-х годах журналистка была одной из ведущих ЛГБТ-активисток в России. В феврале 2020-го она сделала каминг-аут как небинарная персона.
Ранее Лайф сообщал, что МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ. В конце июня актриса вышла на сцену в германском Бремене с украинским флагом. Сама же 85-летняя артистка заявила, что его ей подсунули провокаторы.
*Признан иностранным агентом.