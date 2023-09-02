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2 сентября, 13:40
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МВД проверит Лию Ахеджакову на дискредитацию армии из-за выхода на сцену с флагом Украины

МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ

Главное управление МВД России по Москве намерено проверить российскую актрису Лию Ахеджакову на предмет дискредитации ВС РФ после её появления с украинским флагом на сцене в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

"В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение", пояснил собеседник агентства.

Лия Ахеджакова вышла с украинским флагом на сцену в Бремене. Видео © Twitter / David Ilnitsky

27 июня артистка приняла участие в спектакле "Мой внук Вениамин", который проходил в немецком Бремене. В финале постановки Ахеджакова вышла с украинским флагом, который крепко прижала к себе, после чего слегка помахала им перед зрителями. Обращение в МВД направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он призвал также лишить актрису наград и званий.

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Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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