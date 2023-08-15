"Крутилась в нужных кругах": Валентина Талызина отказалась считать Лию Ахеджакову актрисой

Лия Ахеджакова стала культовой советской актрисой благодаря умению крутиться в нужных кругах, а не таланту, заявила её коллега по цеху, звезда "Иронии судьбы" Валентина Талызина. По словам артистки, уехавшая из России Ахеджакова — всего лишь типаж.

"Она не актриса. Она типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Она очень понравилась в "Иронии судьбы" [режиссёру Эльдару] Рязанову, она быстро прилипла к нему в семью, стала другом", — сказала она в интервью ютуб-каналу "Эмпатия Манучи".

В целом, подчеркнула народная артистка РСФСР, свои культовые роли Ахеджакова получила из-за умения крутиться в нужных кругах.