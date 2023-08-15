"Крутилась в нужных кругах": Валентина Талызина отказалась считать Лию Ахеджакову актрисой
Валентина Талызина заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой
Валентина Талызина, Лия Ахеджакова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Сергей Фадеичев
Лия Ахеджакова стала культовой советской актрисой благодаря умению крутиться в нужных кругах, а не таланту, заявила её коллега по цеху, звезда "Иронии судьбы" Валентина Талызина. По словам артистки, уехавшая из России Ахеджакова — всего лишь типаж.
"Она не актриса. Она типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Она очень понравилась в "Иронии судьбы" [режиссёру Эльдару] Рязанову, она быстро прилипла к нему в семью, стала другом", — сказала она в интервью ютуб-каналу "Эмпатия Манучи".
В целом, подчеркнула народная артистка РСФСР, свои культовые роли Ахеджакова получила из-за умения крутиться в нужных кругах.
Что касается уехавших из России артистов, то Талызина отметила, что ничего не чувствует по отношению к ним и считает таких коллег бессовестными. Это касается и Ахеджаковой, которая "родилась, воспитывалась, играла для русских", но теперь плохо отзывается об этом народе.
Напомним, после начала СВО Лия Ахеджакова заняла ярую проукраинскую позицию, критикуя руководство страны и проводимую им политику. Из-за этого артистку даже просили признать иноагентом и лишить госнаград. Впрочем, у неё нашлись и защитники — Барбара Брыльска, также занявшая антироссисйкую позицию. В апреле московский Театр наций отменил показ спектакля "Сказка про последнего ангела" с Ахеджаковой.