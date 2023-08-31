Иеромонах Курмояров получил три года колонии за дискредитацию ВС России

Калининский районный суд Санкт-Петербурга осудил лишённого сана священника Иоанна Курмоярова на три года лишения свободы за публичное распространение ложной информации о ВС РФ. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов Северной столицы.

Курмояров полностью признал вину и раскаялся. Отбывать наказание лишённый сана иеромонах будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили в течение двух лет публиковать информацию в Интернете.

А 29 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки* к 11 годам колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. Служители Фемиды установили, что блогеры во время совместных эфиров в марте 2022 года рассказывали о гибели мирных жителей в Мариуполе и угрозе ЗАЭС.