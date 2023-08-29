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29 августа, 18:23

Задержанному во Владивостоке информатору Посольства США продлили арест

В Москве суд на три месяца продлил арест экс-сотруднику Генконсульства США Шонову

<p>Роберт Шонов. Обложка © Кадр из видео пресс-службы ЦОС ФСБ РФ</p>

Роберт Шонов. Обложка © Кадр из видео пресс-службы ЦОС ФСБ РФ

Бывшему сотруднику Генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову ещё на три месяца продлили арест по делу о сборе данных о ходе специальной военной операции. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября", — сообщили в пресс-службе суда.

ФСБ показала видео признания информатора Посольства США Шонова

ФСБ показала видео признания информатора Посольства США Шонова

Напомним, Роберт Шонов был задержан весной во Владивостоке. Ему вменяется статья "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Гражданину РФ грозит до восьми лет лишения свободы. Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ намерены допросить двух работников Посольства США в Москве по делу Шонова. При этом в американском Госдепе заявляют, что экс-сотрудник консульства якобы собирал информацию из открытых источников.

Наталья Исакова
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