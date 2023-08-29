Задержанному во Владивостоке информатору Посольства США продлили арест
В Москве суд на три месяца продлил арест экс-сотруднику Генконсульства США Шонову
Роберт Шонов. Обложка © Кадр из видео пресс-службы ЦОС ФСБ РФ
Бывшему сотруднику Генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову ещё на три месяца продлили арест по делу о сборе данных о ходе специальной военной операции. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы.
"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября", — сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, Роберт Шонов был задержан весной во Владивостоке. Ему вменяется статья "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Гражданину РФ грозит до восьми лет лишения свободы. Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ намерены допросить двух работников Посольства США в Москве по делу Шонова. При этом в американском Госдепе заявляют, что экс-сотрудник консульства якобы собирал информацию из открытых источников.