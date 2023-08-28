ФСБ хочет допросить двух американских дипломатов по делу информатора Посольства США
ФСБ: По делу информатора Шонова планируется допрос двух американских дипломатов
Сотрудники ФСБ намерены допросить двух работников Посольства США в Москве по делу экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке россиянина Роберта Шонова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, Шонов с сентября 2022 года до задержания за денежное вознаграждение выполнял задания сотрудников американской дипмиссии в российской столице Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах РФ. Также он собирал для Вашингтона данные о проблемных моментах в российских субъектах и оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента страны в 2024 году.
"Планируется осуществить допросы указанных американских дипломатов", — отметили в ФСБ, добавив, что в связи с этим в адрес Посольства США в Москве направлены соответствующие повестки.
Напомним, ранее ФСБ предъявила Шонову обвинение по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Гражданину РФ грозит до восьми лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.
ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru