ФСБ хочет допросить двух американских дипломатов по делу информатора Посольства США

Сотрудники ФСБ намерены допросить двух работников Посольства США в Москве по делу экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке россиянина Роберта Шонова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, Шонов с сентября 2022 года до задержания за денежное вознаграждение выполнял задания сотрудников американской дипмиссии в российской столице Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах РФ. Также он собирал для Вашингтона данные о проблемных моментах в российских субъектах и оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента страны в 2024 году.

"Планируется осуществить допросы указанных американских дипломатов", — отметили в ФСБ, добавив, что в связи с этим в адрес Посольства США в Москве направлены соответствующие повестки.