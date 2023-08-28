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Регион
Опубликовано 28 августа 2023, 06:09
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ФСБ пресекла сбор данных о спецоперации информатором Посольства США

ФСБ пресекла противоправную деятельность информатора Посольства США Роберта Шонова

Федеральная служба безопасности РФ предъявила обвинение экс-сотруднику Генконсульства США во Владивостоке россиянину Роберту Шонову в сборе данных о ходе спецоперации на Украине для Соединённых Штатов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность информатора Посольства США в Москве, бывшего сотрудника Генерального консульства США во Владивостоке и гражданина России Шонова Роберта Робертовича", — говорится в сообщении.

Указывается, что Шонов с сентября 2022 года за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников американского посольства в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. В том числе он собирал данные о мобилизации, проблемных моментах в регионах и оценивал их влияние на протестную активность населения перед президентскими выборами.

Силовики теперь выясняют обстоятельства действий Шонова. Ему предъявлено обвинение по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

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Напомним, Шонова арестовали во Владивостоке в мае этого года. В Белом доме заявили, что изучают данные о разоблачении своего агента.

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Евгения Колесникова
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