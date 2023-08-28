ФСБ пресекла сбор данных о спецоперации информатором Посольства США

Федеральная служба безопасности РФ предъявила обвинение экс-сотруднику Генконсульства США во Владивостоке россиянину Роберту Шонову в сборе данных о ходе спецоперации на Украине для Соединённых Штатов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность информатора Посольства США в Москве, бывшего сотрудника Генерального консульства США во Владивостоке и гражданина России Шонова Роберта Робертовича", — говорится в сообщении.

Указывается, что Шонов с сентября 2022 года за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников американского посольства в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. В том числе он собирал данные о мобилизации, проблемных моментах в регионах и оценивал их влияние на протестную активность населения перед президентскими выборами.