Белый дом изучает данные ФСБ о разоблачении своего агента в Посольстве США в России
Белый дом и Госдеп не комментируют арест экс-сотрудника Посольства США в России
В Белом доме и Госдепартаменте США никак не прокомментировали сообщения ФСБ о том, что экс-сотрудник американского посольства в России Роберт Шонов был арестован по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией (госизмену).
"Мне нечего сказать по вашему второму вопросу, <…> нужно изучить эту ситуацию", — сказал на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что пока не будет давать комментарий по поводу разоблачения агента США, но "сами сообщения видел".
Напомним, во Владивостоке ФСБ России задержала за госизмену экс-сотрудника Посольства США в РФ Роберта Шонова. Он находится в СИЗО "Лефортово". Санкция вменяемой Шонову статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
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