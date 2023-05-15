Белый дом изучает данные ФСБ о разоблачении своего агента в Посольстве США в России

В Белом доме и Госдепартаменте США никак не прокомментировали сообщения ФСБ о том, что экс-сотрудник американского посольства в России Роберт Шонов был арестован по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией (госизмену).

"Мне нечего сказать по вашему второму вопросу, <…> нужно изучить эту ситуацию", — сказал на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что пока не будет давать комментарий по поводу разоблачения агента США, но "сами сообщения видел".