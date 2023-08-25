Вербовщица "русских легионеров" ВСУ задержана на Алтае

В Алтайском крае предстанет перед судом сторонница так называемого легиона "Свобода России"*, которая искала готовых к радикальной деятельности в интересах украинских террористов, в том числе для поджогов зданий органов власти. Подозреваемая задержана в марте 2023 года в Барнауле, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"Перед судом предстанет жительница Алтайского края, действовавшая в интересах украинской террористической организации. Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Барнаула", — уточнили в управлении.

В отношении вербовщицы "русских легионеров" ВСУ завели дело по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Силовики выяснили, что в конце 2022 года она установила контакт с представителем "Свободы России"* и начала по указанию "куратора" искать в регионе жителей, готовых поджигать здания органов власти. После задержания в марте она признала вину.

Ранее в Казани задержали сторонника легиона "Свобода России"*, который планировал поджечь военную технику на полигоне. Во время обысков в квартире у мужчины нашли десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления СВУ и многое другое.