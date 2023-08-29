Госдеп призвал Москву соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов США

Американский Госдепартамент ждёт от Москвы выполнения обязательств по Венской конвенции в отношении двух сотрудников американского посольства в Москве, которых планируют допросить в ФСБ России по делу о тайной передаче иностранцам конфиденциальной информации.

В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера также говорится о том, что Вашингтон считает беспочвенными обвинения в адрес экс-сотрудника Генконсульства Соединённых Штатов во Владивостоке Роберта Шонова, признавшего вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов.