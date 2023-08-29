Госдеп призвал Москву соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов США
Американский Госдепартамент ждёт от Москвы выполнения обязательств по Венской конвенции в отношении двух сотрудников американского посольства в Москве, которых планируют допросить в ФСБ России по делу о тайной передаче иностранцам конфиденциальной информации.
В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера также говорится о том, что Вашингтон считает беспочвенными обвинения в адрес экс-сотрудника Генконсульства Соединённых Штатов во Владивостоке Роберта Шонова, признавшего вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов.
"Как мы заявляли ранее, Шонов работал в компании, с которой был заключён контракт на оказание услуг Посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством", — заявил представитель Госдепа.
Напомним, в мае во Владивостоке ФСБ России арестовала россиянина Роберта Шонова. Ему вменяется статья "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ намерены допросить двух работников Посольства США в Москве по делу Шонова. В ведомстве считают, что он за денежное вознаграждение выполнял задания сотрудников американской дипмиссии в российской столице Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах РФ.
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