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28 августа, 06:59

ФСБ показала видео признания информатора Посольства США Шонова

Экс-сотрудник Генконсульства США Шонов признал вину в сборе данных об СВО

Экс-сотрудник Генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов признал вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов. Это следует из видео допроса, опубликованного ФСБ РФ.

Видео задержания и допроса экс-сотрудника Генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Видео © ЦОС ФСБ РФ

По словам Шонова, к нему обратились работники Посольства США, которые выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в России резонансных событиях — СВО, мобилизации, предстоящих выборах президента.

"Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчётах", — признался информатор.

Помимо этого, первый секретарь Посольства США поставил перед Шоновым задачу искать среди политиков, бизнесменов, журналистов лиц, которых, как и его самого, Вашингтон мог использовать в своих целях.

ФСБ хочет допросить двух американских дипломатов по делу информатора Посольства США

ФСБ хочет допросить двух американских дипломатов по делу информатора Посольства США

Напомним, в мае во Владивостоке ФСБ России арестовала россиянина Роберта Шонова. Ему вменяется статья "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Гражданину РФ грозит до восьми лет лишения свободы.

Обложка ©

ЦОС ФСБ РФ

Никита Никонов
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