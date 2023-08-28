ФСБ показала видео признания информатора Посольства США Шонова

Экс-сотрудник Генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов признал вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов. Это следует из видео допроса, опубликованного ФСБ РФ.

Видео задержания и допроса экс-сотрудника Генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Видео © ЦОС ФСБ РФ

По словам Шонова, к нему обратились работники Посольства США, которые выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в России резонансных событиях — СВО, мобилизации, предстоящих выборах президента.

"Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчётах", — признался информатор.