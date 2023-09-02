Лия Ахеджакова списала на провокатора с цветами свой выход на сцену с флагом Украины
Лия Ахеджакова: Флаг Украины мне подсунул провокатор с букетом цветов
Актриса Лия Ахеджакова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Народная артистка России Лия Ахеджакова прояснила причину выхода с украинским флагом на сцену в немецком городе Бремен. Она заверила, что стяг ей подсунул неизвестный провокатор, спрятав его в букете цветов.
Лия Ахеджакова вышла с украинским флагом на сцену в Бремене. Видео © Twitter / David Ilnitsky
"Что вы несёте? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг Украины]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали", — подчеркнула она в беседе с "Газетой.ru", добавив, что человека, сделавшего этот "подарок", найти не удалось.
Напомним, после начала СВО Лия Ахеджакова заняла ярую проукраинскую позицию, критикуя руководство страны и проводимую им политику. Из-за этого артистку даже просили признать иноагентом и лишить госнаград. Впрочем, у неё нашлись и защитники — Барбара Брыльска, также занявшая антироссийскую позицию. А сегодня стало известно, что ГУ МВД России по Москве проверит Ахеджакову на предмет дискредитации ВС РФ из-за её появления с украинским флагом на сцене в Германии.