Лия Ахеджакова списала на провокатора с цветами свой выход на сцену с флагом Украины

"Что вы несёте? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг Украины]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали", — подчеркнула она в беседе с "Газетой.ru", добавив, что человека, сделавшего этот "подарок", найти не удалось.