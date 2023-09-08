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8 сентября, 08:05

СК Армении: По делу блогера Бадаляна изъяты автомат, гранаты и конопля

<p>Блогер Микаэл Бадалян. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mikayelbad/15930" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mika Badalyan</a></p>

Блогер Микаэл Бадалян. Обложка © t.me / Mika Badalyan

СК Армении сообщил об изъятии автомата, боевых патронов, гранат и других видов оружия по делу задержанных пророссийского блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя агентства "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна.

"Были произведены допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат АК, боевые патроны, гранаты, детонаторы гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военного имущества, кусты конопли", — отмечается в сообщении.

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Напомним, накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что в Армении пропал блогер Микаэл Бадалян, известный своей пророссийской позицией. Позже СК Армении уточнил, что блогера Бадаляна вместе с обозревателем агентства "Sputnik Армения" Ашотом Геворкяном задержали по подозрению в нелегальном обороте огнестрельного оружия. При этом накануне задержания блогер в интервью "Радио Sputnik" раскритиковал Правительство Армении из-за его антироссийской политики.

Александра Вишнякова
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