СК Армении: По делу блогера Бадаляна изъяты автомат, гранаты и конопля

СК Армении сообщил об изъятии автомата, боевых патронов, гранат и других видов оружия по делу задержанных пророссийского блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя агентства "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна.

"Были произведены допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат АК, боевые патроны, гранаты, детонаторы гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военного имущества, кусты конопли", — отмечается в сообщении.