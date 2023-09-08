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8 сентября, 07:40

Захарова назвала провокацией задержание Геворкяна и Бадаляна в Армении

Задержание обозревателя "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна — это провокация, которая нацелена на разрыв отношений Москвы с Ереваном. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в столице Армении.

"Совершённая непосредственно во время проведения нашего с вами Российско-армянского медиафорума провокация направлена, видимо, на срыв этого важного для двусторонних отношений и для нашей актуальной повестки мероприятия", — отметила она.

По её убеждению, за провокацией стоят силы, которые хотят рассорить Россию и Армению, а также стравить два дружественных народа, чтобы вызвать недоверие друг к другу, ненависть и страх. Захарова добавила, что некоторые армянские СМИ развернули настоящую кампанию против России. В свою очередь, Москва "заинтересована в том, чтобы сообща, честно и в конструктивной манере искать пути выправления ситуации".

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Напомним, блогер Микаэл Бадалян, известный своей пророссийской позицией, вместе с обозревателем "Sputnik Армения" Ашотом Геворкяном были задержаны по подозрению в нелегальном обороте огнестрельного оружия. Накануне задержания Бадалян в интервью радио Sputnik раскритиковал правительство Армении из-за его антироссийской политики.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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