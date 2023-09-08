Захарова назвала провокацией задержание Геворкяна и Бадаляна в Армении

Задержание обозревателя "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна — это провокация, которая нацелена на разрыв отношений Москвы с Ереваном. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в столице Армении.

"Совершённая непосредственно во время проведения нашего с вами Российско-армянского медиафорума провокация направлена, видимо, на срыв этого важного для двусторонних отношений и для нашей актуальной повестки мероприятия", — отметила она.