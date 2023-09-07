Песков: Военные учения Армении и США не помогут стабилизации ситуации в регионе

"В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки — в любом случае не способствует — и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе", — сказал он журналистам, комментируя заявление премьера Армении Никола Пашиняна.

Напомним, ранее стало известно, что Армения планирует провести совместные с США военные учения. Они состоятся в регионе в период с 11 по 20 сентября, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N Минобороны. Лайф провёл расследование и выяснил, что это значит для Еревана, который решил пойти проторённой тропинкой Украины. Подробнее — в нашем материале.