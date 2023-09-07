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7 сентября, 10:00

Песков: Военные учения Армении и США не помогут стабилизации ситуации в регионе

Проведение армяно-американских учений EAGLE PARTNER – 2023 не способствует стабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки — в любом случае не способствует — и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе", — сказал он журналистам, комментируя заявление премьера Армении Никола Пашиняна.

Для чего глава Армении Никол Пашинян собрался на войну

Для чего глава Армении Никол Пашинян собрался на войну

Напомним, ранее стало известно, что Армения планирует провести совместные с США военные учения. Они состоятся в регионе в период с 11 по 20 сентября, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N Минобороны. Лайф провёл расследование и выяснил, что это значит для Еревана, который решил пойти проторённой тропинкой Украины. Подробнее — в нашем материале.

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Getty Images / Artur Widak

Александр Юнашев
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