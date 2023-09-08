В Госдуме назвали Армении способ избежать эскалации на фоне учений с США и помощи ВСУ

Звучащие в Ереване обвинения в адрес России и Азербайджана в нарушении трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху беспочвенны, особенно на фоне учений Армении и США. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Россия на сегодняшний день объективно занимает позицию миротворца. <...> Этому служит и трёхстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией. <...> Я не хочу говорить, кто там прав или кто виноват — Армения, Азербайджан. Но очевидно, что армянская сторона сегодня занимает деструктивную позицию в выполнении данного соглашения", — заметил он в беседе с НСН.

Швыткин объяснил, что соглашение должно соблюдаться всеми его сторонами во избежание эскалации конфликта. И в то время как российские миротворцы достойно выполняют свои задачи, Армения проводит военные учения с США и отзывает представителя из ОДКБ.