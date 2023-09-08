В Госдуме назвали Армении способ избежать эскалации на фоне учений с США и помощи ВСУ
Депутат Швыткин: Армения безосновательно обвиняет Россию в нарушении соглашений
Звучащие в Ереване обвинения в адрес России и Азербайджана в нарушении трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху беспочвенны, особенно на фоне учений Армении и США. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Россия на сегодняшний день объективно занимает позицию миротворца. <...> Этому служит и трёхстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией. <...> Я не хочу говорить, кто там прав или кто виноват — Армения, Азербайджан. Но очевидно, что армянская сторона сегодня занимает деструктивную позицию в выполнении данного соглашения", — заметил он в беседе с НСН.
Швыткин объяснил, что соглашение должно соблюдаться всеми его сторонами во избежание эскалации конфликта. И в то время как российские миротворцы достойно выполняют свои задачи, Армения проводит военные учения с США и отзывает представителя из ОДКБ.
Он подчеркнул, что Армения и Азербайджан должны неукоснительно следовать букве соглашения, опираясь на Россию, как на гарант, и в таком случае эскалация будет исключена. А нынешние действия армянского правительства, включая гуманитарную помощь для ВСУ, недопустимы.
Ранее стало известно, что Армения планирует провести совместные с США военные учения с 11 по 20 сентября, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N Минобороны. В них примут участие 85 американских военнослужащих и 175 армянских. Кремль насторожили сообщения о приезде солдат из США в республику. Лайф провёл расследование и выяснил, что это значит для Еревана, который решил пойти проторённой тропинкой Украины. Подробнее — в нашем материале.
ТАСС / Александр Рюмин