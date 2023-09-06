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6 сентября, 09:46
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Кремль насторожило заявление Минобороны Армении о приезде военных из США на учения

Песков отметил настороженность России из-за сведений об учениях Армении и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о настороженности Кремля из-за сообщения Минобороны Армении о проведении совместных армяно-американских учений на территории республики. Он подчеркнул, что Москва намерена следить за развитием ситуации.

"По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", — сказал представитель Кремля.

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Ранее сегодня пресс-служба Минобороны Армении объявила, что с 11 по 20 сентября на территории республики пройдут совместные военные учения армянской и американской армий EAGLE PARTNER 2023. Согласно сообщению Еревана, военные двух стран обменяются передовым опытом в области управления и тактической коммуникации.

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Sean Gallup / Getty Images

Андрей Бражников
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