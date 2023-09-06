Кремль насторожило заявление Минобороны Армении о приезде военных из США на учения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о настороженности Кремля из-за сообщения Минобороны Армении о проведении совместных армяно-американских учений на территории республики. Он подчеркнул, что Москва намерена следить за развитием ситуации.

"По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", — сказал представитель Кремля.