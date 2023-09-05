В МИД потребовали у Армении разъяснить ратификацию Римского статута МУС

Напомним, Армения подписала Римский статут ещё в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. А в марте 2023 года после выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой инстанция передумала — КС Армении признал Римский статут соответствующим основному закону. 1 сентября стало известно, что правительство страны направило Римский статут в парламент для ратификации. Если это случится, то власти Армении будут обязаны задержать на своей территории президента России Путина и уполномоченного по правам ребёнка. Оппозиция Армении считает действия Еревана "политической слепотой".