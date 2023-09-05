В МИД потребовали у Армении разъяснить ратификацию Римского статута МУС
Захарова: РФ запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС
Россия направила запрос властям Армении по поводу ратификации парламентом страны Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана", — добавила дипломат в ходе брифинга.
Напомним, Армения подписала Римский статут ещё в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. А в марте 2023 года после выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой инстанция передумала — КС Армении признал Римский статут соответствующим основному закону. 1 сентября стало известно, что правительство страны направило Римский статут в парламент для ратификации. Если это случится, то власти Армении будут обязаны задержать на своей территории президента России Путина и уполномоченного по правам ребёнка. Оппозиция Армении считает действия Еревана "политической слепотой".
Как сообщал Лайф, в марте 2023 года МУС выдал ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, МВД РФ объявило в розыск прокурора Карима Хана, а 21 мая СК РФ заочно предъявил обвинения ему и судье МУС Сальваторе Айтале.
LIFE / Владимир Суворов