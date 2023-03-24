КС Армении разрешил ратифицировать Римский статут на фоне выдачи ордера на "арест" Путина
КС Армении счёл конституционными обязательства, закреплённые Римским статутом МУС
Конституционный суд Армении решил, что обязательства, закреплённые в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС), соответствуют основному закону страны. Об этом заявил председатель КС Арман Диланян.
"Обязательства, закреплённые в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют конституции", — отметил он.
Решение КС Армении вступает в силу с момента опубликования. Теперь Римский статут будет ратифицировать парламент республики.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда (МУС) не имеют никакого значения для России, так как страна не является участником Римского статута. Так она отреагировала на решение МУС "арестовать" президента РФ Владимира Путина.
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