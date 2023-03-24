КС Армении разрешил ратифицировать Римский статут на фоне выдачи ордера на "арест" Путина

Конституционный суд Армении решил, что обязательства, закреплённые в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС), соответствуют основному закону страны. Об этом заявил председатель КС Арман Диланян.

"Обязательства, закреплённые в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют конституции", — отметил он.

Решение КС Армении вступает в силу с момента опубликования. Теперь Римский статут будет ратифицировать парламент республики.