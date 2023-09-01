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1 сентября, 15:31

Кабмин Армении требует ратифицировать Римский статут на фоне выдачи ордера на "арест" Путина

Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут МУС

Правительство Армении обратилось к парламенту страны с просьбой ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, которым ранее был выдан орден на арест российского руководства. Об этом пишет "Sputnik Армения".

"Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута международного уголовного суда", — цитирует издание пресс-службу кабмина.

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Напомним, Армения подписала Римский статут ещё в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. А в марте 2023 года после выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову инстанция передумала — КС Армении признал Римский статут соответствующим основному закону. Теперь дело за ратификацией парламентом. Если это случится, то власти Армении будут обязаны задержать на своей территории Путина и Львову-Белову. Оппозиция Армении считает эти действия "политической слепотой".

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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