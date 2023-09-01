Кабмин Армении требует ратифицировать Римский статут на фоне выдачи ордера на "арест" Путина

Напомним, Армения подписала Римский статут ещё в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. А в марте 2023 года после выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову инстанция передумала — КС Армении признал Римский статут соответствующим основному закону. Теперь дело за ратификацией парламентом. Если это случится, то власти Армении будут обязаны задержать на своей территории Путина и Львову-Белову. Оппозиция Армении считает эти действия "политической слепотой".