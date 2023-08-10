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9 августа, 21:42

В МУС не стали отвечать, получили ли сведения от США действиях России на Украине

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не стал отвечать на вопрос о том, получил ли он от Вашингтона сведения о якобы "военных преступлениях" России на Украине. Ответ приводит РИА "Новости".

В инстанции заявили, что не комментируют конкретные случаи сотрудничества с государствами.

США повернулись к МУС передом и решили сотрудничать с ним против России

США повернулись к МУС передом и решили сотрудничать с ним против России

"С момента вступления в силу своего мандата прокурор [Карим] Хан подчеркивал намерение углублять взаимодействие и сотрудничество со всеми национальными органами как государств-участников, так и государств, не являющихся участниками (Римского статута — Прим. Лайфа). Наш офис приветствует более тесное сотрудничество со своими партнёрами", — заявили в суде.

Ранее Лайф писал, что 17 марта 2023 года суд Гааги выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это МВД объявило в розыск Хана Карима Асада Ахмада — прокурора МУС. Позже СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС — Сальваторе Айтале и Кариму Асаду Ахмаду.

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Юлия Коновалова
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