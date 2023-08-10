В МУС не стали отвечать, получили ли сведения от США действиях России на Украине
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не стал отвечать на вопрос о том, получил ли он от Вашингтона сведения о якобы "военных преступлениях" России на Украине. Ответ приводит РИА "Новости".
В инстанции заявили, что не комментируют конкретные случаи сотрудничества с государствами.
"С момента вступления в силу своего мандата прокурор [Карим] Хан подчеркивал намерение углублять взаимодействие и сотрудничество со всеми национальными органами как государств-участников, так и государств, не являющихся участниками (Римского статута — Прим. Лайфа). Наш офис приветствует более тесное сотрудничество со своими партнёрами", — заявили в суде.
Ранее Лайф писал, что 17 марта 2023 года суд Гааги выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это МВД объявило в розыск Хана Карима Асада Ахмада — прокурора МУС. Позже СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС — Сальваторе Айтале и Кариму Асаду Ахмаду.