В МУС не стали отвечать, получили ли сведения от США действиях России на Украине

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не стал отвечать на вопрос о том, получил ли он от Вашингтона сведения о якобы "военных преступлениях" России на Украине. Ответ приводит РИА "Новости".

В инстанции заявили, что не комментируют конкретные случаи сотрудничества с государствами.

"С момента вступления в силу своего мандата прокурор [Карим] Хан подчеркивал намерение углублять взаимодействие и сотрудничество со всеми национальными органами как государств-участников, так и государств, не являющихся участниками (Римского статута — Прим. Лайфа). Наш офис приветствует более тесное сотрудничество со своими партнёрами", — заявили в суде.