США повернулись к МУС передом и решили сотрудничать с ним против России
NYT: Отрицающие МУС США будут сотрудничать с ним против России
Президент США Джо Байден поручил американской администрации сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) против России в отношении якобы совершённых преступлений на Украине. Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"Принятое Байденом решение отменяет месяцы сопротивления Пентагона, настаивавшего, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат", — отмечается в публикации.
По данным издания, приказ Байдена носит непубличный характер. Американская администрация пока официально не объявила перемену в подходе к МУС и не пояснила, какую именно помощь планирует оказывать суду.
Лайф напоминает, 17 марта 2023 года суд Гааги выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это МВД объявило в розыск Хана Карима Асада Ахмада — прокурора МУС. Позже СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС — Сальваторе Айтале и Кариму Асаду Ахмаду.