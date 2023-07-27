США повернулись к МУС передом и решили сотрудничать с ним против России

Президент США Джо Байден поручил американской администрации сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) против России в отношении якобы совершённых преступлений на Украине. Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

"Принятое Байденом решение отменяет месяцы сопротивления Пентагона, настаивавшего, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат", — отмечается в публикации.

По данным издания, приказ Байдена носит непубличный характер. Американская администрация пока официально не объявила перемену в подходе к МУС и не пояснила, какую именно помощь планирует оказывать суду.