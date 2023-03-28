В Армении оппозиция назвала политической слепотой присоединение к Римскому статуту МУС

"24 марта сего года Конституционный суд на основании заявления Правительства Армении принял решение, согласно которому обязательства, закреплённые в Римском статуте Международного уголовного суда, соответствуют конституции. Это решение власти Армении в нынешней геополитической ситуации представляет собой крайнюю политическую слепоту и чревато непредсказуемыми последствиями", — указано в заявлении исполкома политсилы.

Ранее Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим основному закону республики. Теперь его должен ратифицировать парламент страны. Если это случится, то власти Армении будут обязаны задержать на своей территории президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, на которых МУС выписал ордера на "арест".