Кремль обсудит с Ереваном угрозу "ареста" Путина в Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Ереван пока не разъяснял Москве свою позицию в связи с признанием Конституционным судом Армении обязательств, закреплённых Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).

"Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнёрами", — сказал представитель Кремля изданию "Подъём".