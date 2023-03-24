Кремль обсудит с Ереваном угрозу "ареста" Путина в Армении
Песков сообщил, что Москва не обсуждала с Ереваном угрозу "ареста" Путина в Армении
Президент РФ Владимир Путин с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Фото © kremlin
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Ереван пока не разъяснял Москве свою позицию в связи с признанием Конституционным судом Армении обязательств, закреплённых Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).
"Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнёрами", — сказал представитель Кремля изданию "Подъём".
Ранее сегодня КС Армении признал Римский статут соответствующим Конституции республики. Теперь его должен ратифицировать парламент страны. Если это произойдёт, власти Армении будут обязаны задержать на своей территории президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, в отношении которых МУС выписал ордера на "арест".