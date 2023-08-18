Россия внесла в чёрный список прокурора МУС, причастного к выдаче ордера на арест Путина
Россия ввела санкции против прокурора МУС Карима Хана
Россия ввела санкции против прокурора Международного уголовного суда, причастного к выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Карим Хан вместе с 53 гражданами Великобритании попал в расширенный стоп-лист, опубликованный МИД РФ.
"В санкционный список включён и причастный к выдаче ордера на арест российского руководства прокурор Международного уголовного суда британец Карим Хан", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, МВД РФ объявило в розыск прокурора Карима Хана, а 21 мая СК РФ заочно предъявил обвинения ему и судье МУС Сальваторе Айтале.
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