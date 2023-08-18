Ещё полусотне британцев запретили въезжать в Россию

МИД России объявил, что внёс 54 подданных Великобритании в стоп-лист в ответ на "агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса". Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

"В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров, принято решение о расширении российского стоп-листа за счёт включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании (всего 54 человека)", — пояснили в МИД РФ.

Среди тех, кто попал в этот чёрный список, — британский министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Лаура Фрейзер, замминистра обороны Аннабель Голди, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

Также в перечень включены "русофобски заряженные функционеры и корреспонденты британских СМИ", которые признаны причастными к "фабрикации антироссийских пасквилей для продвижения в медиапространстве и к распространению лживой информации о нашей стране". Дипломаты добавили, что расширение этого стоп-листа в ответ на действия Лондона будет продолжено.