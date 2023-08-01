Британия не выдала визы российским делегатам для участия в сессии ООН
Великобритания не выдала российским делегатам визы для участия в сессии ООН
Британское правительство отказало в выдаче виз российским делегатам для участия в сессии правления Объединённого пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН) в Лондоне. Информация следует из заявления Постоянного представительства РФ при всемирной организации.
"Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединённого пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН), проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной морской организации (ИМО)", — сказано в сообщении.
В постпредстве подчеркнули, что таким образом Лондон нарушил международные обязательства и "бросил вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО". В заявлении также указано, что данное "безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого "международного порядка, основанного на правилах", но никак не международного права".
Ранее стало известно, что Финляндия с 1 августа прекратит приём заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге. В связи с нехваткой ресурсов с 1 по 31 августа заявления на визы не будут приниматься в посольстве страны в Москве и любых других российских офисах визового центра.
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