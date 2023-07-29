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28 июля, 21:40

МИД России сообщил о запуске единой электронной визы с 1 августа

Единая электронная виза в России будет запущена 1 августа в 10:00 по московскому времени. Об этом информирует консульский департамент МИД РФ.

"Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10 часов по московскому времени",отмечается в сообщении в телеграм-канале.

Путин поддержал предложение запустить электронные визы в России с 1 августа

Путин поддержал предложение запустить электронные визы в России с 1 августа

Лайф напоминает, что единой электронной визой смогут воспользоваться граждане 52 государств. Всего будет около ста пунктов пропуска, через которые они смогут въехать на территорию России. Кабмин хотел запустить электронные визы в начале 2021 года, однако этому помешала пандемия коронавируса. Осенью 2022-го Путин поручил правительству, МИД, МВД и ФСБ решить вопрос о возобновлении действия электронной визы для жителей государств, которые не вошли в список недружественных.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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