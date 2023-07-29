МИД России сообщил о запуске единой электронной визы с 1 августа

Единая электронная виза в России будет запущена 1 августа в 10:00 по московскому времени. Об этом информирует консульский департамент МИД РФ.

"Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10 часов по московскому времени", — отмечается в сообщении в телеграм-канале.

Лайф напоминает, что единой электронной визой смогут воспользоваться граждане 52 государств. Всего будет около ста пунктов пропуска, через которые они смогут въехать на территорию России. Кабмин хотел запустить электронные визы в начале 2021 года, однако этому помешала пандемия коронавируса. Осенью 2022-го Путин поручил правительству, МИД, МВД и ФСБ решить вопрос о возобновлении действия электронной визы для жителей государств, которые не вошли в список недружественных.