Путин поддержал предложение запустить электронные визы в России с 1 августа

Российский лидер Владимир Путин одобрил инициативу запуска в стране с 1 августа электронных виз для иностранцев. Речь об этом зашла на встрече главы государства с членами кабмина. Соответствующую идею президента попросила поддержать вице-премьер Татьяна Голикова. Она призвала дать возможность получить визы гражданам Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы.

"Хорошо. Спасибо, что вы раньше сроков это всё делаете. Наверняка людям поможет", — сказал президент.

Лайф напоминает, что единой электронной визой смогут воспользоваться граждане 52 государств. Всего будет около ста пунктов пропуска, через которые они смогут въехать в РФ. Кабмин хотел запустить электронные визы в начале 2021 года, однако этому помешала пандемия коронавируса. Осенью 2022-го Путин поручил правительству, МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей государств, которые не включены в список недружественных.