МИД Финляндии прекратит приём заявлений на визы в Санкт-Петербурге с 1 августа

"Офис VSF (визовый центр. — Прим. Лайфа) в Санкт-Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года", — говорится в тексте релиза.

Кроме того, в связи с нехваткой ресурсов с 1 по 31 августа заявления на визы не будут приниматься в посольстве страны в Москве и любых других российских офисах VSF. Заявки, поданные до этого времени, будут обработаны в обычном режиме. С 1 сентября московское посольство будет единственной дипмиссией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, которые имеют отношение к Финляндии.