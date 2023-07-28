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28 июля, 12:33

МИД Финляндии прекратит приём заявлений на визы в Санкт-Петербурге с 1 августа

Финляндия с 1 августа прекратит приём заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в заявлении МИД страны.

"Офис VSF (визовый центр. — Прим. Лайфа) в Санкт-Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года", — говорится в тексте релиза.

Кроме того, в связи с нехваткой ресурсов с 1 по 31 августа заявления на визы не будут приниматься в посольстве страны в Москве и любых других российских офисах VSF. Заявки, поданные до этого времени, будут обработаны в обычном режиме. С 1 сентября московское посольство будет единственной дипмиссией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, которые имеют отношение к Финляндии.

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Ранее Лайф рассказывал, что МИД РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. Послу Антти Хелантеря выразили протест из-за курса финских властей, направленного на слом формировавшихся десятилетиями отношений двух стран, взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей и дискриминацию россиян по признаку национального происхождения. Последний пункт касался в том числе вопросов выдачи въездных виз. Президент Финляндии Саули Ниинистё после этого пригрозил закрытием российского консульства в Турку. 19 июля стало известно, что Хельсинки отзывает разрешение на его работу с 1 октября.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Николь Вербер
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