Финляндия закроет российское генконсульство в Турку

Хельсинки решили отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Турку с 1 октября 2023 года. Такое заявление опубликовала канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

"В качестве ответной меры Финляндия аннулирует лицензию на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года", — говорится в заявлении.

В канцелярии назвали инициативу Москвы от 6 июля о закрытии генконсульства Финляндии с 1 октября асимметричной контрмерой на ранее объявленную Хельсинки высылку дипломатов РФ. При этом МИД республики сообщил о решении властей российскому послу. Финляндия уже готовит доклад об особом статусе Аландских островов, в котором будет говориться о судьбе генконсульства РФ в Мариехамне.