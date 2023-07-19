Финляндия закроет российское генконсульство в Турку
Хельсинки отзывает разрешение на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября
Хельсинки решили отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Турку с 1 октября 2023 года. Такое заявление опубликовала канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.
"В качестве ответной меры Финляндия аннулирует лицензию на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года", — говорится в заявлении.
В канцелярии назвали инициативу Москвы от 6 июля о закрытии генконсульства Финляндии с 1 октября асимметричной контрмерой на ранее объявленную Хельсинки высылку дипломатов РФ. При этом МИД республики сообщил о решении властей российскому послу. Финляндия уже готовит доклад об особом статусе Аландских островов, в котором будет говориться о судьбе генконсульства РФ в Мариехамне.
Ранее Лайф писал, что МИД РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, послу Финляндии Антти Хелантеря на Смоленской площади заявили протест в связи с курсом финских властей, направленным на слом формировавшихся десятилетиями отношений двух стран, взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей и дискриминацию россиян по признаку национального происхождения. Последний пункт касался в том числе вопросов выдачи въездных виз. В ответ на решение МИД РФ Саули Ниинистё заявил, что Финляндия может закрыть российское консульство в Турку.