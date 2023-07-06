Регион

Уведомления отключены

6 июля, 14:29
5069

Финляндия с 10 июля ужесточает правила въезда для россиян

Финляндия с 10 июля ужесточает правила въезда для ряда россиян, в том числе для студентов и бизнесменов. Об этом сообщает МИД страны.

"Въезд российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны по-прежнему будет ограничен. В то же время будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости [в Финляндии] и студентов", говорится в заявлении финского ведомства.

В частности:

  • Бизнесмены смогут въехать только в Финляндию, а транзит им будет запрещён. Для посещения страны нужны "веские причины".
  • Владельцы недвижимости также должны будут предоставить "вескую причину" для нахождения в Финляндии.
  • Студенты смогут проходить обучение в финских вузах, только если получают какую-либо образовательную степень. Для прослушивания курсов въехать будет нельзя.
Послу Финляндии в России выразили протест и заявили об ответных мерах

Послу Финляндии в России выразили протест и заявили об ответных мерах

Также сегодня Финляндия на неопределённый срок продлила действие ограничений на въезд россиян, а также на выдачу им туристических виз. Эти ограничения были введены ещё в сентябре 2022 года.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Финляндия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров