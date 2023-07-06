Финляндия с 10 июля ужесточает правила въезда для россиян
Финляндия с 10 июля ужесточает правила въезда для ряда россиян, в том числе для студентов и бизнесменов. Об этом сообщает МИД страны.
"Въезд российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны по-прежнему будет ограничен. В то же время будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости [в Финляндии] и студентов", — говорится в заявлении финского ведомства.
В частности:
- Бизнесмены смогут въехать только в Финляндию, а транзит им будет запрещён. Для посещения страны нужны "веские причины".
- Владельцы недвижимости также должны будут предоставить "вескую причину" для нахождения в Финляндии.
- Студенты смогут проходить обучение в финских вузах, только если получают какую-либо образовательную степень. Для прослушивания курсов въехать будет нельзя.
Также сегодня Финляндия на неопределённый срок продлила действие ограничений на въезд россиян, а также на выдачу им туристических виз. Эти ограничения были введены ещё в сентябре 2022 года.
ТАСС / Александр Демьянчук