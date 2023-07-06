Финляндия с 10 июля ужесточает правила въезда для россиян

Финляндия с 10 июля ужесточает правила въезда для ряда россиян, в том числе для студентов и бизнесменов. Об этом сообщает МИД страны.

"Въезд российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны по-прежнему будет ограничен. В то же время будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости [в Финляндии] и студентов", — говорится в заявлении финского ведомства.

В частности: Бизнесмены смогут въехать только в Финляндию, а транзит им будет запрещён. Для посещения страны нужны "веские причины".

смогут въехать только в Финляндию, а транзит им будет запрещён. Для посещения страны нужны "веские причины". Владельцы недвижимости также должны будут предоставить "вескую причину" для нахождения в Финляндии.

также должны будут предоставить "вескую причину" для нахождения в Финляндии. Студенты смогут проходить обучение в финских вузах, только если получают какую-либо образовательную степень. Для прослушивания курсов въехать будет нельзя.