Финляндия продлила действие бессрочных ограничений на въезд россиян в страну

В Финляндии продлили действие ограничений на въезд россиян, а также на выдачу им туристических виз. Такое решение принял кабинет министров страны. Срок действия этих ограничений не определён.

"Целью данного принципиального решения правительства является создание всех необходимых условий для бессрочного ограничения поездок граждан РФ в Финляндию без крайней необходимости и транзитных перевозок через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны", — говорится в постановлении правительства страны.

Ограничения на въезд туристов из РФ Финляндия ввела ещё в сентябре 2022 года. Недавно правительство страны сообщило о том, что было принято решение ещё больше ужесточить ограничения.