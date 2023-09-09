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9 сентября, 09:05

Пашинян заявил, что готов провести экстренные переговоры с Алиевым по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что готов провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"Пашинян выразил готовность провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряжённости", — говорится в сообщении.

Также в ходе беседы Пашинян и Макрон обсудили вопросы, связанные с гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе и тенденцией роста напряжённости на границе между Арменией и Азербайджаном.

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Напомним, в Нагорном Карабахе регулярно происходят перестрелки между армянскими и азербайджанскими солдатами. Зачастую локальные боестолкновения приводят к жертвам в рядах вооружённых сил обеих стран.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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