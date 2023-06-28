Минобороны России сообщило об убитых в перестрелке ВС Армении и Азербайджана в Карабахе

В Мардакертском и Мартунинском районах Нагорного Карабаха российскими миротворцами было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сказано в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах, в результате которых имеются убитые и раненые с армянской и азербайджанской сторон. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями Армении и Азербайджана проводятся разбирательства", — сказано в сообщении МО РФ.