Минобороны России сообщило об убитых в перестрелке ВС Армении и Азербайджана в Карабахе
МО РФ: В столкновениях в Карабахе есть убитые со стороны Армении и Азербайджана
В Мардакертском и Мартунинском районах Нагорного Карабаха российскими миротворцами было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сказано в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.
"Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах, в результате которых имеются убитые и раненые с армянской и азербайджанской сторон. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями Армении и Азербайджана проводятся разбирательства", — сказано в сообщении МО РФ.
В министерстве подчеркнули, что российскими миротворцами осуществляется круглосуточный мониторинг ситуации и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных пунктах по всему Нагорному Карабаху.
Ранее появились сообщения о том, что американские власти принуждают представителей Нагорного Карабаха встретиться с Азербайджаном, угрожая контртеррористической операцией. МИД РФ счёл, что заявления представителей администрации Белого дома вызывают вопросы об их адекватности.
ТАСС / Валерий Шарифулин