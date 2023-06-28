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28 июня, 17:33

Минобороны России сообщило об убитых в перестрелке ВС Армении и Азербайджана в Карабахе

МО РФ: В столкновениях в Карабахе есть убитые со стороны Армении и Азербайджана

В Мардакертском и Мартунинском районах Нагорного Карабаха российскими миротворцами было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сказано в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах, в результате которых имеются убитые и раненые с армянской и азербайджанской сторон. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями Армении и Азербайджана проводятся разбирательства", сказано в сообщении МО РФ.

В министерстве подчеркнули, что российскими миротворцами осуществляется круглосуточный мониторинг ситуации и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных пунктах по всему Нагорному Карабаху.

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Ранее появились сообщения о том, что американские власти принуждают представителей Нагорного Карабаха встретиться с Азербайджаном, угрожая контртеррористической операцией. МИД РФ счёл, что заявления представителей администрации Белого дома вызывают вопросы об их адекватности.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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