В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена
МИД: Сообщения об угрозах США в адрес Карабаха вызывают вопросы об адекватности
Угрозы представителей администрации Белого дома в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников. Об этом заявили в МИД России.
"Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников", — цитирует РИА "Новости" министерство.
Напомним, сегодня стало известно, что Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха встретиться с Азербайджаном. В случае отказа американские представители угрожают провести в регионе контртеррористическую операцию.
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