Регион

Уведомления отключены

15 июня, 08:46

В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена

МИД: Сообщения об угрозах США в адрес Карабаха вызывают вопросы об адекватности

Угрозы представителей администрации Белого дома в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников. Об этом заявили в МИД России.

"Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников", — цитирует РИА "Новости" министерство.

Пашинян согласился отдать Нагорный Карабах Азербайджану

Пашинян согласился отдать Нагорный Карабах Азербайджану

Напомним, сегодня стало известно, что Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха встретиться с Азербайджаном. В случае отказа американские представители угрожают провести в регионе контртеррористическую операцию.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров