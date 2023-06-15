В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена

Угрозы представителей администрации Белого дома в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников. Об этом заявили в МИД России.

"Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников", — цитирует РИА "Новости" министерство.