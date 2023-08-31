Лидер Карабаха Араик Арутюнян заявил о решении уйти в отставку

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о своей отставке. Об этом он объявил в соцсетях.

"Завтра я представлю народу и Национальному собранию Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. Лайфа) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах", — написал Арутюнян.

Он отметил, что это взвешенное и окончательное решение, которое он принял два дня назад, анализируя ситуацию и учитывая контакты за последние недели со всеми внутренними и внешними представителями, а также широкой общественностью. Перед своим уходом лидер Карабаха также сменил главу правительства и назначил на место Гургена Нерсисяна секретаря Совета безопасности Сергея Шахраманяна.