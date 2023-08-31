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31 августа, 11:59

Лидер Карабаха Араик Арутюнян заявил о решении уйти в отставку

<p>Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON</p>

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о своей отставке. Об этом он объявил в соцсетях.

"Завтра я представлю народу и Национальному собранию Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. Лайфа) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах", — написал Арутюнян.

Он отметил, что это взвешенное и окончательное решение, которое он принял два дня назад, анализируя ситуацию и учитывая контакты за последние недели со всеми внутренними и внешними представителями, а также широкой общественностью. Перед своим уходом лидер Карабаха также сменил главу правительства и назначил на место Гургена Нерсисяна секретаря Совета безопасности Сергея Шахраманяна.

Пашинян и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Пашинян и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

На днях в Шушинском районе Нагорного Карабаха было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Как уточнили в Минобороны РФ, командование российского миротворческого контингента вместе с азербайджанской и армянской сторонами теперь проводит разбирательства.

Николь Вербер
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