Лидер Карабаха Араик Арутюнян заявил о решении уйти в отставку
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о своей отставке. Об этом он объявил в соцсетях.
"Завтра я представлю народу и Национальному собранию Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. Лайфа) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах", — написал Арутюнян.
Он отметил, что это взвешенное и окончательное решение, которое он принял два дня назад, анализируя ситуацию и учитывая контакты за последние недели со всеми внутренними и внешними представителями, а также широкой общественностью. Перед своим уходом лидер Карабаха также сменил главу правительства и назначил на место Гургена Нерсисяна секретаря Совета безопасности Сергея Шахраманяна.
На днях в Шушинском районе Нагорного Карабаха было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Как уточнили в Минобороны РФ, командование российского миротворческого контингента вместе с азербайджанской и армянской сторонами теперь проводит разбирательства.