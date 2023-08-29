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29 августа, 11:37

Пашинян и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Пашинян подчеркнул углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также необходимость принятия шагов для его преодоления", — говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению в регионе мира и стабильности.

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Ранее Пашинян заявил, что Ереван не может повлиять на судьбу Нагорного Карабаха. По его словам, безопасность и права жителей региона должны определяться в рамках диалога между Азербайджаном и Степанакертом.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов, © ТАСС / EPA / POOL / YVES HERMAN

Наталья Исакова
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