Пашинян и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
"Пашинян подчеркнул углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также необходимость принятия шагов для его преодоления", — говорится в сообщении.
Собеседники подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению в регионе мира и стабильности.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван не может повлиять на судьбу Нагорного Карабаха. По его словам, безопасность и права жителей региона должны определяться в рамках диалога между Азербайджаном и Степанакертом.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов, © ТАСС / EPA / POOL / YVES HERMAN