Минобороны РФ сообщило о стрельбе в Нагорном Карабахе

В Шушинском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших нет.

"Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", — говорится в опубликованном сообщении.

В целях обеспечения безопасности российского миротворческого контингента и предотвращения каких-либо инцидентов ведомство поддерживает непрерывное взаимодействие с Генштабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении.