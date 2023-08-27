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27 августа, 16:37

Минобороны РФ сообщило о стрельбе в Нагорном Карабахе

Минобороны: В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

В Шушинском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших нет.

"Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", говорится в опубликованном сообщении.

В целях обеспечения безопасности российского миротворческого контингента и предотвращения каких-либо инцидентов ведомство поддерживает непрерывное взаимодействие с Генштабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении.

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Напомним, в последний раз Минобороны сообщало о нарушении режима прекращения огня 8 августа. Никто не пострадал. Российские миротворцы провели разбирательство по данному факту.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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