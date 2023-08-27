Минобороны РФ сообщило о стрельбе в Нагорном Карабахе
Минобороны: В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
В Шушинском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших нет.
"Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", — говорится в опубликованном сообщении.
В целях обеспечения безопасности российского миротворческого контингента и предотвращения каких-либо инцидентов ведомство поддерживает непрерывное взаимодействие с Генштабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении.
Напомним, в последний раз Минобороны сообщало о нарушении режима прекращения огня 8 августа. Никто не пострадал. Российские миротворцы провели разбирательство по данному факту.
ТАСС / Станислав Красильников